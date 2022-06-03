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В Ростове снесут поликлинику и отделение реабилитации ЦГБ № 1 имени Семашко

В Ростове снесут поликлинику и отделение реабилитации ЦГБ № 1 имени Семашко
В Ростове снесут два корпуса ЦГБ № 1 имени Семашко. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

В документах указано, что речь идет об отделении лечебно-трудовой реабилитации (литер Б) и поликлиники (литер Е). Первое занимает площадь более 1,2 тысячи квадратных метров, второе - 480. Ответственными за снос назначили замглавы сити-менеджера по соцвопросам Елену Кожухову и по экономике – Сергея Заревского.

Такие меры необходимы для строительства нового корпуса ЦГБ – хирургического. Его планируют возвести уже не первый год. Сначала власти собирались отдать проект в частные руки, но договориться с инвестором не удалось. В начале 2022-го глава администрации города заявил, что в течение года начнется строительство. Здание собираются сделать девятиэтажным.
Фото: соцсети.
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