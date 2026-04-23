В Ростовской области нейросети активно используют в медицине

Ростовская область активно внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику. Нейросети помогают врачам анализировать сложные данные, сокращать бюрократию и улучшать качество обслуживания пациентов. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Олеся Старжинская.ИИ уже применяется для обработки рентгеновских снимков, компьютерных томографий, фотографий родинок, а также для анализа цифровых ЭКГ, колоноскопии и эндоУЗИ. Это значительно упрощает работу медицинских учреждений, позволяя специалистам быстрее получать и обрабатывать информацию.- Искусственный интеллект помогает нам уйти от бумажной волокиты и наладить оперативное взаимодействие между врачами и организациями, – отметила замгубернатора.Единая система, использующая ИИ, облегчает сбор анамнеза и передачу данных о состоянии пациента между специалистами и поликлиниками.Хотя ИИ пока не доверяют постановку диагнозов и назначение лечения, он успешно справляется с аналитической работой. Например, компьютер может автоматически заносить в электронную карту информацию, продиктованную терапевтом, или напоминать о пациентах, пропустивших плановые визиты. В ситуациях нехватки специалистов ИИ может помочь рентген-лаборантам, анализируя снимки и формируя предварительное заключение.Важно подчеркнуть, что системы ИИ в медицине Ростовской области выступают как инструмент поддержки принятия решений. Нейросеть анализирует данные и предлагает выводы, но окончательное решение, касающееся здоровья пациента, всегда остается за опытным врачом.