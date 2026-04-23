В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

Нетипичная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. С 24 по 26 апреля местами в регионе ожидаются заморозки с понижением температуры до -3 градусов. Штормовое предупреждение, связанное с похолоданием, продлено на три дня.Ситуация усугубляется тем, что с самого начала апреля в донском регионе уже фиксируются ночные и утренние заморозки. Настоящим шоком для жителей стал и апрельский снег, который прошел днем 22 апреля в городе Гуково.Несмотря на то, что снежинки падали всего несколько минут, они создали ощущение зимней атмосферы посреди весны.