Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за заморозков
Нетипичная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. С 24 по 26 апреля местами в регионе ожидаются заморозки с понижением температуры до -3 градусов. Штормовое предупреждение, связанное с похолоданием, продлено на три дня.

Ситуация усугубляется тем, что с самого начала апреля в донском регионе уже фиксируются ночные и утренние заморозки. Настоящим шоком для жителей стал и апрельский снег, который прошел днем 22 апреля в городе Гуково.

Несмотря на то, что снежинки падали всего несколько минут, они создали ощущение зимней атмосферы посреди весны.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика