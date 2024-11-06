В Ростове-на-Дону началась проверка снегоуборочной техники

- Особое внимание будет уделяться уборке тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, соцучреждениям, больницам, - подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - С комитетом по охране окружающей среды согласованы 12 площадок для складирования снега общей площадью порядка 44,8 тысячи квадратных метров.

Фото: Администрация Ростова.

Традиционная линейка готовности стартовала в донской столице в преддверии зимы. Специалисты оценивают техническое состояние парка снегоуборочной коммунальной техники, проверяют подвижной состав, навигационное оборудование, наличие противогололедных материалов, шанцевый инструмент и готовность дежурных бригад в любой момент прийти на помощь ростовчанам. Подготовка готовности техники и проверка наличия противогололедных материалов продлится до 8 ноября.На борьбу со снегом и льдом предстоящей зимой будет привлечено 225 единиц техники, из них 75 – это комбинированные дорожные машины. Также в рамках муниципальных контрактов привлекут 1 000 дворников.Кроме того, в Ростове закупили необходимое количество противогололедных материалов. По данным подрядной организации, уже заготовлено порядка 10 тысяч тонн. Помимо традиционных комбинированных реагентов (пескосоляная смесь), это многокомпонентный композиционный реагент (Бионорд), который положительно зарекомендовал себя в предыдущие периоды. Его применение позволяет в более короткие сроки и с меньшими затратами обрабатывать дороги от снега и образовавшегося льда.