В Ростове-на-Дону на улице Восточной сняли столетние расписные двери

Фото: Мой Фасад

В центре города с исторического здания на улице Восточной сняли расписные двери. Об этом стало известно от активистов из общественной организации «Мой фасад».Дом № 54, построенный в начале XX века, за свою вековую историю не стал памятником архитектуры и превратился в руины. Крыша пришла в негодность, стены покрылись глубокими трещинами, а вместо стёкол в окнах были вставлены гнилые деревянные доски.Это здание привлекало внимание не только своим плачевным состоянием, но и старинными дверями, украшенными резным декором в виде ваз и цветов.Однако и эта часть истории осталась в прошлом. Неизвестные люди демонтировали украшенные росписью двери, а вход в помещение закрыли, используя кирпичи и деревянные доски.Активистам, выступающим за сохранение исторического наследия, не удалось выяснить, кто именно забрал двери, представляющие историческую ценность.