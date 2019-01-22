В Ростове жильцы своими руками отреставрировали старинные двери исторического здания



В Ростове жильцы своими силами отреставрировали старинные двери, не желая портить вид исторического здания дешёвой железкой. В рамках ремонта департамент ЖКХ хотел заменить деревянные створки дома № 38 по улице Московской на металлические. Возмущённые люди от такой перспективы отказались. К их негодованию присоединились представители комиссии по сохранению архитектурно-художественной среды города.







Скооперировавшись с градозащитной организацией «Мой фасад», они составили официальный отказ от замены дверей и попросили отреставрировать старые створки. Вместе со зданием, построенным в конце XIX века, они пережили почти полтора столетия истории.



Как оказалось, заменить один вид работы другим нельзя. Тогда жильцы дома сами взялись за сохранение дверей. Прикладную часть процесса выполнила семья, проживающая на втором этаже. Валерий Владимирович снял створки с петель, аккуратно счистил старую краску. Затем зашпаклевал каждую трещинку, бережно отшлифовал поверхность.



Вместе с супругой они нанесли новый слой краски. Последним штрихом стали латунные ручки, которые где-то раздобыли обитатели исторического здания.







За долгие годы проём покосился, двери просели. Жильцы укрепили дверной косяк, отцентровали створки. Теперь на входе красуются вековые «врата», которые напоминают о богатом прошлом Ростова.



