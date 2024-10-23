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Рекламная контора демонтировала двери в усадьбе Анны Поповой в центре Ростова

Рекламная контора демонтировала двери в усадьбе Анны Поповой в центре Ростова
В Ростове облик бывшего имения Анны Поповой изменили до неузнаваемости. Об этом сообщили активисты сообщества «Мой Фасад».

В сердце Ростова, в живописном историческом районе, находится бывшая усадьба Анны Поповой. Ее построили в стиле классицизм в период с 1870-х по 1914 год. Комплекс жилых домов, объединенных общим двором, построен на улице Баумана.

К сожалению за последние 20 лет усадьба утратила свою уникальность и стала похожа на обычные серые здания XXI века.

В 2000-х годах первый этаж бывшего жилого дома был переоборудован под офисы. Старинные оконные рамы и двери заменили на пластиковые и металлические. Фасад оштукатурили и покрасили в безликий бледно-бежевый цвет. В 2015 году выполнили "капитальный ремонт". Последние штрихи, которые могли бы сохранить исторический облик здания, были уничтожены.

В 2024 году нынешние владельцы завершили процесс обезличивания усадьбы. Последними сохранившимися деталями того времени были двери дома. И их тоже безжалостно уничтожили. Рекламное агентство, которое сейчас находится в здании, заменило старинные деревянные резные створки на железную кривую дверь.
Фото: Мой Фасад
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