Рекламная контора демонтировала двери в усадьбе Анны Поповой в центре Ростова

Фото: Мой Фасад

В Ростове облик бывшего имения Анны Поповой изменили до неузнаваемости. Об этом сообщили активисты сообщества «Мой Фасад».В сердце Ростова, в живописном историческом районе, находится бывшая усадьба Анны Поповой. Ее построили в стиле классицизм в период с 1870-х по 1914 год. Комплекс жилых домов, объединенных общим двором, построен на улице Баумана.К сожалению за последние 20 лет усадьба утратила свою уникальность и стала похожа на обычные серые здания XXI века.В 2000-х годах первый этаж бывшего жилого дома был переоборудован под офисы. Старинные оконные рамы и двери заменили на пластиковые и металлические. Фасад оштукатурили и покрасили в безликий бледно-бежевый цвет. В 2015 году выполнили "капитальный ремонт". Последние штрихи, которые могли бы сохранить исторический облик здания, были уничтожены.В 2024 году нынешние владельцы завершили процесс обезличивания усадьбы. Последними сохранившимися деталями того времени были двери дома. И их тоже безжалостно уничтожили. Рекламное агентство, которое сейчас находится в здании, заменило старинные деревянные резные створки на железную кривую дверь.