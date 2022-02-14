В Ростове впервые за два века реставрируют двери дореволюционного дома в Нахичевани

Фото: Rostov.ru/Фонд «Внимание».

Дореволюционные здания Ростова - неотъемлемая часть городского колорита. Бывшие склады, пивоварни, доходные дома и мастерские - без всего этого сложно представить донскую столицу. Однако есть и старинные постройки, которые не сразу бросаются в глаза. Например, дом Кобылиных. Он расположен в историческом районе Ростова - Нахичевани (прим. - до 1929 года Нахичевань-на-Дону был отдельным городом), - на улице 1-й Маской, 39 (прим. - до революции - на 1-й Софиевской).По словам самих жильцов, потомственных Кобылиных, большой участок под строительство достался конезаводчику Айдину Кобылину за заслуги в войне 1 812 года. Известно, что он был армянином, а нетипичная фамилия появилась из-за рода деятельности. Семья Кобылиных живет в кирпичном доме почти два столетия (с 1830-х годов). За это время старинное здание не только не потеряло хозяев во время раскулачивания, но и сохранило практически первозданный вид. Например, внутренние ставни и дореволюционные межкомнатные двери с оригинальной фурнитурой остались прежними. Владельцы не стали заменять их новыми, а восстановили.Из-за статуса частного дома все ремонтные работы потомкам конезаводчика приходится делать за свой счет. Поэтому одна из владельцев обратилась за помощью в благотворительный фонд «Внимание», цель которого - сохранение исторического наследия России. В 2021 году активисты собрали 150 тысяч рублей на реставрацию козырька, входных дверей и окон. Координатор городского движения «Мой Фасад» Меружан Арутюнян рассказал Rostov.ru, как проходят работы и что еще осталось сделать.Реставрацией занимаются всего несколько человек. Первым делом активисты взялись за реставрацию кованого козырька. Его аккуратно демонтировали, почистили и покрасили заново в первоначальный цвет - изумрудно-зеленый. Затем козырек установили на прежнем месте и перешли ко входным дверям. Их сняли с петель, а взамен временно поставили металлическую дверь.- Когда мы сняли металлические листы и начали чистить двери, оказалось, что под краской было девять слоев! Их перекрашивали в различные оттенки зеленого и коричневого цветов, - поделился Меружан Арутюнян. - При этом первый слой был сделан, чтобы покрасить сосновое дерево под дуб. Вероятно, хозяева хотели, чтобы двери выглядели богаче, и попросили художника нанести узор другого дерева.Координатор движения «Мой Фасад» добавил, что при реставрации сохранят узор дуба. Сейчас волонтеры разобрали ветхие детали и выявили утраченные элементы. В ближайшие месяцы двери покрасят в тот цвет, который был почти 200 лет назад. Меружан признался, что работы планировали завершить еще в 2021 году, но оказалось, что прогнивших изношенных деталей очень много. На их восстановление уйдет немало времени.В апреле активисты вернутся к реставрации семи оконных рам. В прошлом году их уже очистили и отшлифовали, заменили штапики (прим. - деревянные рейки для фиксации стекол). Работы велись прямо на месте, а зимой заниматься их восстановлением сложно. Кроме того, и на рамах, и на дверях оказалось очень много трещин.Местные специалисты сомневались, как лучше зашпаклевать двери, чтобы те имели оригинальный вид и сохранили аутентичность. Поэтому посоветовались с реставраторами, которые чаще сталкивались с подобным. Они связались с московскими восстановителями. Сейчас специалисты обсуждают детали, чтобы наверняка сделать все красиво и правильно. Кроме того, для продолжения работ необходимо утвердить смету - она будет готова в ближайшее время.