На ж/д путях в Ростове поезд столкнулся с легковушкой. Дорожная авария произошла 19 мая.

Утром водитель машины выехал на переезд на станции Заречной перед приближающимся грузовым составом. Предварительно, автомобилист попытался проскочить, но поезд двигался быстрее. Машинист заметил легковушку и применил экстренное торможение, однако остановить состав вовремя не удалось. Избежать столкновения не получилось.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

- Схода подвижного состава нет. На движение других поездов данное происшествие не повлияло, - сообщили в РЖД.
Фото: РЖД
