В Ростове-на-Дону на Левобережной полыхает крупный пожар
В Ростове-на-Дону на Левобережной полыхает крупный пожар. Инцидент случился 30 июля в районе дома № 2А.
Утром жители заметили густой чёрный дым. Огонь распространялся с невероятной скоростью, а едкий запах гари ощущался на расстоянии десятков километров. Очевидцы вызвали пожарных.
На место происшествия прибыли пожарные расчёты.
По информации регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огонь охватил камышовые заросли.
Для ликвидации пожара были задействованы 14 человек.