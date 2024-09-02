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В Ростове-на-Дону микрорайон Суворовский накрыло пыльной бурей

В Ростове-на-Дону микрорайон Суворовский накрыло пыльной бурей
В Ростове-на-Дону микрорайон Суворовский накрыло пыльной бурей. Фотографии, сделанные местными жителями, были опубликованы в социальных сетях 2 сентября.

На снимках видно, что пыль опустилась на многоэтажные дома и улицы. Водители опасаются выезжать на дороги в такую погоду, так как плохая видимость может привести к ДТП. Люди также говорят о плохом самочувствии: они жалуются на головные боли и затруднённое дыхание.

В донской регион из Калмыкии пришёл ветер с частичками пыли. 1 сентября там уже наблюдалась пыльная буря. Аналогичная ситуация сложилась в Астраханской области.

Пыль накрыла восточные районы Ростовской области, включая Дубовский, Волгодонской, Орловский и другие. Кроме того, пыльный туман опустился на сам Ростов.
Фото: соцсети
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