В Ростове-на-Дону снова бушует пыльная буря

Пыльное облако в очередной раз накрыло донскую столицу. В городе снова плохая видимость.Как сообщили очевидцы, поначалу казалось, что это просто туман, который часто образовывается после дождей. Однако, осадков в Ростове уже давно не выпадало, а пыльные бури стали уже привычными. На улице сложно находиться, ведь ураганный ветер задувает частицы пыли прямо в лица прохожим. В такую погоду не помогают даже маски.На Дону уже больше месяца бушуют ураганные ветры. Как ранее сообщала сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат географических наук Вера Сорокина, порывы силой более 12-15 метров в секунду поднимают в воздух частицы почвы и разносят на дальние расстояния. Учитывая, что в сентябре в регионе отмечается сильная засуха, подобные катаклизмы возникают с большей силой.