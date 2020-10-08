В Ростове-на-Дону снова бушует пыльная буря
Пыльное облако в очередной раз накрыло донскую столицу. В городе снова плохая видимость.
Как сообщили очевидцы, поначалу казалось, что это просто туман, который часто образовывается после дождей. Однако, осадков в Ростове уже давно не выпадало, а пыльные бури стали уже привычными. На улице сложно находиться, ведь ураганный ветер задувает частицы пыли прямо в лица прохожим. В такую погоду не помогают даже маски.
На Дону уже больше месяца бушуют ураганные ветры. Как ранее сообщала сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат географических наук Вера Сорокина, порывы силой более 12-15 метров в секунду поднимают в воздух частицы почвы и разносят на дальние расстояния. Учитывая, что в сентябре в регионе отмечается сильная засуха, подобные катаклизмы возникают с большей силой.