Ростовскую область снова накрыло пыльной бурей

Ураганный ветер, поднимая в воздух частицы почвы, бушует в донской столице. Особенно заметно проявление непогоды на трассах под Ростовом, где ветру не мешают никакие постройки. Автомобилисты выложили в Сеть фото, на которых можно увидеть, как буря уже ухудшает видимость на дорогах.Стихия бушует в донском регионе второй раз за последние 10 дней. Ранее такой же ураганный ветер вперемешку с пылью обрушился на область 30 сентября и продолжил разносить частицы земли на следующий день, 1 октября. В прошлый раз вся пыль и небольшой мусор города взмыл в воздух, дышать из-за частиц почвы в воздухе было тяжело - не спасала даже медицинская маска. Ветер повлек за собой многочисленные повреждения и разрушения в разных городах Ростовской области и даже стал причиной смерти двух человек.Подобные природные явления вызваны сильными порывами ветра более 12-15 метров в секунду и засухой, на протяжении нескольких месяцев царившей в донском регионе.