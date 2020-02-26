В Ростове-на-Дону масленичные выходные будут теплыми и облачными



В последние дни зимы в Ростове-на-Дону будет тепло, но облачно. Прогноз погоды на масленичные выходные составил Ростовский гидрометцентр.



В пятницу, 28 февраля, несмотря на рекордно теплый четверг, температура воздуха опустится до +9 градусов. По прогнозам синоптиков, возможен дождь. Ветер в последний рабочий день недели будет юго-западным, пять метров в секунду.



В субботу, 29 февраля, столбики термометров покажут +7 градусов. Погода будет облачной, но без осадков. Ветер восточный, три метра в секунду.



В воскресенье, 1 марта, гидрометцентр прогнозирует +8 градусов. День будет солнечный, ветер северо-восточный, два метра в секунду.



Напомним, масленичные гулянья пройдут во всех районах Ростова. Со списком праздничных мероприятий можно ознакомиться на нашем сайте.