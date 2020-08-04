В Ростове-на-Дону еще 76 человек выздоровели от коронавируса

За последний день в донской столице побороли коронавирус еще 76 человек. Об этом сообщили на портале городской администрации.По состоянию на 6 августа общее число излечившихся в Ростове достигло 3 933. При этом в городе регулярно фиксируют и случаи летального исхода. Всего умерли 87 человек. За минувшие сутки жертвами заболевания стали еще два гражданина, а под наблюдением врачей остаются 2 368 пациентов с подозрением на COVID-19.Между тем в Ростовской области насчитывают 11 005 человек, победивших коронавирус. Общее число инфицированных - 13 723. Новые случаи заражения зафиксировали еще у 129 дончан.