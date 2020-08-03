В Ростове коронавирус удалось побороть еще 41 жителю

В Ростове-на-Дону за последние сутки 41 человек излечился от коронавируса. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.Согласно официальным данным, с начала пандемии COVID-19 побороли 3 857 человек.При этом растет и количество умерших от инфекции. Всего скончались 85 человек. В донской столице за последние 24 часа умер еще один пациент с коронавирусом.Между тем в Ростовской области насчитывают 13 593 зараженных. Новые случаи заболевания зафиксировали еще у 129 человек.