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В Ростове коронавирус удалось побороть еще 41 жителю

В Ростове коронавирус удалось побороть еще 41 жителю
В Ростове-на-Дону за последние сутки 41 человек излечился от коронавируса. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Согласно официальным данным, с начала пандемии COVID-19 побороли 3 857 человек.

При этом растет и количество умерших от инфекции. Всего скончались 85 человек. В донской столице за последние 24 часа умер еще один пациент с коронавирусом.

Между тем в Ростовской области насчитывают 13 593 зараженных. Новые случаи заболевания зафиксировали еще у 129 человек.

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