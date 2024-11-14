В Ростове-на-Дону букет ко Дню матери подорожает на 20%

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону ко Дню матери букеты цветов могут подорожать на 20%. В 2024 году праздник отмечается 24 ноября.В этот день принято дарить подарки мамам. Самым частым презентом являются цветы. Сейчас за композицию из 21 красной розы высотой 70 сантиметров нужно заплатить около 3,2 тысячи. Букет будет в простой упаковке и без декора. За него же буквально через 10 дней к празднику всех мам жители донской столицы заплатят 3,8-4 тысячи. Один цветок подорожает сразу на 30 рублей. Цена розы будет 182 рубля вместо 152.Работники цветочных павильонов рассказали, чем вызвано увеличение цен.- Несколько факторов влияют на подорожание букетов. Один из них - сезонность. Осень - время, когда в ассортименте поставщиков появляется больше роз, орхидей, хризантем. Вследствие этого витрины ларьков наполняются разными видами и оттенками этих цветов. Спрос на эти цветы растет. Вследствие этого увеличивается их цена в закупке, - отметил один из сотрудников цветочной палатки. - Стоимость растений увеличивается в закупке. Из-за этого магазины тоже повышают цены. Ко Дню матери букеты дорожают на 10-20%.Кроме того, композиции из редких цветов с разнообразным декором будут дороже.Люди, которые не хотят тратиться на цветы, выбирают альтернативные подарки. Сред них обычно встречаются косметика, бытовая техника и сладости.