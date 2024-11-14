В Ростове-на-Дону букет ко Дню матери подорожает на 20%
В Ростове-на-Дону ко Дню матери букеты цветов могут подорожать на 20%. В 2024 году праздник отмечается 24 ноября.
В этот день принято дарить подарки мамам. Самым частым презентом являются цветы. Сейчас за композицию из 21 красной розы высотой 70 сантиметров нужно заплатить около 3,2 тысячи. Букет будет в простой упаковке и без декора. За него же буквально через 10 дней к празднику всех мам жители донской столицы заплатят 3,8-4 тысячи. Один цветок подорожает сразу на 30 рублей. Цена розы будет 182 рубля вместо 152.
Работники цветочных павильонов рассказали, чем вызвано увеличение цен.
- Несколько факторов влияют на подорожание букетов. Один из них - сезонность. Осень - время, когда в ассортименте поставщиков появляется больше роз, орхидей, хризантем. Вследствие этого витрины ларьков наполняются разными видами и оттенками этих цветов. Спрос на эти цветы растет. Вследствие этого увеличивается их цена в закупке, - отметил один из сотрудников цветочной палатки. - Стоимость растений увеличивается в закупке. Из-за этого магазины тоже повышают цены. Ко Дню матери букеты дорожают на 10-20%.
Кроме того, композиции из редких цветов с разнообразным декором будут дороже.
Люди, которые не хотят тратиться на цветы, выбирают альтернативные подарки. Сред них обычно встречаются косметика, бытовая техника и сладости.