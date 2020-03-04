Цветы для милых дам: во сколько ростовчанам обойдётся букет к 8 Марта



В преддверии 8 Марта ростовский рынок наводнился различными вариациями подарков для женщин. Классикой остаются букеты, продавцы которых постоянно ищут новые решения, чтобы привлечь клиента: сочетают разные виды цветов, используют фрукты, сладости, мягкие игрушки и прочее.



Самыми популярными цветами всегда остаются тюльпаны и розы. Стоимость приличного тюльпана начинается от 50 рублей. Средний букет из пяти цветов обойдётся в 350 рублей. Если захотите дополнить его красивой бумагой или лентами, придётся доплатить ещё от 50 до 100 рублей. Розы стоят от 100 рублей за штуку, так что за букет вы заплатите не меньше 500 рублей.



В магазине вам также предложат уже готовые цветочные композиции из разных видов растений, дополненные сухоцветом, травами и элементами декора. Такой небольшой букет стоит от 600 рублей, цена среднего и большого — от 800 до 1 500 рублей. Есть также симпатичные цветы в корзинке или деревянной «сумочке». Их цена варьируется от 400 до 2 000 рублей, в зависимости от размера.



На втором месте по популярности — хризантемы. Их используют как для сольных букетов, так и для того, чтобы дополнить композиции из роз. Цена одного цветка начинается от 80 рублей. Кустовая хризантема стоит немного дороже — от 90 рублей. На букет вы потратите более 400 рублей.



Многие мужчины, чтобы порадовать своих дам, ищут оригинальные букеты. Например, сейчас популярностью пользуются «сборы» из сладостей, фруктов и мягких игрушек. Букет из хороших шоколадных изделий, различных батончиков и конфет, будет стоить не меньше 2 000 рублей. Такая же цена стоит на композиции из фруктов (часто в них используют что-нибудь экзотическое). За букет из трёх-четырёх небольших мягких игрушек нужно отдать от 1 500 рублей. Изделие посолиднее будет стоить порядка 2 500 рублей.



Беспроигрышным экономным вариантом станут нарциссы. Один цветок стоит примерно 30-40 рублей. Яркие жёлтые бутоны красиво сочетаются с фиолетовыми ирисами или тюльпанами.



Добавим, что сейчас ни в магазинах, ни у бабушек на прилавках нельзя найти символ 8 Марта — мимозу. Не так давно в России её запретили к продаже из-за содержания наркотических веществ.