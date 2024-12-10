В Ростове огромное дерево повисло на проводах на Киргизской улице

Фото: Благоустройство города

В Ростове-на-Дону огромное дерево повисло на проводах. Местные жители сообщают на сайте Благоустройства, что растение не убирают уже вторые сутки.По кадрам видно, что огромное дерево повисло на электропроводах прямо над тротуаром. Это является очень опасным для ростовчан, которые будут проходить по данному участку.По какой причине дерево не могут убрать уже двое суток, неизвестно. А пока, чтобы избежать происшествия, жители просят как можно скорее спилить сухое растение.