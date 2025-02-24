Ростовский суд продлил конкурсное производство в отношении «Стиль Декор Юг»

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Конкурсное производство в отношении батайского ООО «Стиль Декор Юг» продлили на шесть месяцев. Арбитражный суд Ростовской области вынес решение 21 февраля.Имущество организации по производству работ по отделке зданий могут попытаться продать на аукционе. Разрешение на это действует до 19 августа. Вырученные с продаж деньги пойдут на погашение долгов перед кредиторами.ООО «Стиль Декор Юг» было признано банкротом в августе 2024 года. До этого компания на протяжении трех лет оказывала услуги по отделке зданий, а также выполняла сборку мебели.