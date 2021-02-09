Самые высокие цены на баранину и молочку остаются в Ростове-на-Дону

В Ростове зафиксировали самые высокие цены на молочку и баранину. Об этом специалисты Ростовстата сообщили 11 февраля.По-прежнему самыми дорогими баранина (422 рубля) и охлажденные куры (144) остаются в донской столице. В Миллерово эти продукты стоят меньше на 45 и 12 рублей соответственно. Там же можно купить самый дешевый сычужный сыр (528 рублей). В Ростове за него попросят 550 рублей, а за творог - 347 (в Таганроге он стоит на 33 рубля дешевле). На маргарин ростовчане тратят в среднем 138 рублей, а таганрожцы - 122.Подсолнечное масло (124 рубля) и репчатый лук (27 рублей) дешевле покупать в Сальске. Там за них попросят 114 и 24 рубля соответственно. Стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности в Ростове стоит 82 рубля, а в Волгодонске - 73. Цена на хлеб в зависимости от сорта муки варьируется от 50 до 60 рублей. В Миллерово и Шахтах можно найти его на 5-6 рублей дешевле.Жителям Сальска рис обойдется в 60 рублей, а пшено - в 54. В Ростове эти продукты стоят на 6 и 10 рублей дороже соответственно. Стоимость яблок в донской столице составляет 86 рублей, когда в Таганроге - 78. Самой дорогой остается и соль (14 рублей). В Волгодонске ее можно купить за 12 рублей. Цена на вермишель в Ростове - 86 рублей, а в Шахтах - на девять рублей дешевле.При этом в донской столице можно найти и самые дешевые в области продукты. Среди них - говядина (343 рубля), свинина (265), сливочное масло (525), сметана (219) и пшеничная мука (38 рублей).