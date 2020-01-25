В Ростове на десятках улиц ограничат движение транспорта



На десятках улиц в Ростове-на-Дону введут ограничение движения. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог. Изменения начнут действовать с 23 февраля.



С 8 до 20 часов запретят стоянку транспорта на улице Лермонтовской - на участке от Соколова до Чехова, а также на Суворова, 54-56 (кроме машин со знаком «инвалид»), на Чехова - от Большой Садовой до Социалистической, возле домов №№ 44 и 57 в переулке Университетском. Нельзя будет оставить машины в Кривошлыковском - на отрезке от переулка Упорного до площади Коммунаров, возле домов №№ 4-6 на 31-й Линии, №№ 23-25 - на Малиновского и в переулке Приволжском между проспектом Сиверса и улицей Малюгиной.



Также с 23 февраля организуют одностороннее движение на участке по переулку Университетскому от дома № 42 до пересечения с улицей Суворова. Движение грузовиков ограничат с улицы Стартовой в направлении Задорной.



Максимальную скорость снизят на улицах Сарьяна, 2-я Линия, 2-я Пролетарская, Закруткина, Профсоюзная, 27-я Линия, Вити Черевичкина, Советская, Локомотивная, а также на Богатяновском спуске, площади Стачки 1902 года, проспекте Чехова, в переулках Братском, Приволжском и Сальском. Здесь нельзя будет ездить со скоростью выше 40 километров в час.