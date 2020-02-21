Почти на полгода запретят остановку транспорта на проспекте Чехова в Ростове



Несколько месяцев в центре Ростова-на-Дону нельзя будет оставлять транспорт. Об ограничениях местных жителей предупредили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.



Автомобилистам нельзя будет останавливаться с 8 марта по 20 июля 2020 года на проспекте Чехова. Здесь, в районе домов №№ 51 и 53, будет проводиться стройка, в связи с чем и ограничили парковку.



Напомним, с 23 февраля в донской столице запретили стоянку авто сразу на девяти центральных улицах. Также на проспекте Университетском от дома № 42 до улицы Суворова организовали одностороннее движение.