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В Ростове на день ограничат движение троллейбусного маршрута № 14

В Ростове на день ограничат движение троллейбусного маршрута № 14
В Ростове движение троллейбусов № 14, следующих по маршруту Центральный рынок - площадь 2-й Пятилетки, ограничат на 11 часов. Общественный транспорт не сможет работать 15 января.

По информации «Ростовэнерго», с 5 часов в районе Каменки будут проводить профилактические работы на оборудовании. Из-за этого троллейбусы не смогут курсировать по своему маршруту.

Подачу электроэнергии на тяговой подстанции обещают восстановить к 16 часам.

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