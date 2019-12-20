В Ростове в новогоднюю и рождественскую ночи общественный транспорт изменит схему движения

Из-за ограничения движения в центре города в новогоднюю ночь будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Об этом 23 декабря сообщили в администрации Ростова.



Так, с 18 часов 31 декабря до 6 часов 1 января автобусы №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 88, 98 будут ходить по схеме: улица Большая Садовая – проспект Будённовский – улица Московская – проспект Ворошиловский – улица Большая Садовая.



Маршрут троллейбусов № 1 будет выглядеть следующим образом: площадь Привокзальная – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее – по своему маршруту в обоих направлениях.



Троллейбусы № 2 и № 22 будут ходить по схеме: площадь Привокзальная – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова – улица 20-я Линия – Базарная площадь – площадь Толстого – площадь Свободы – улица 19-я Линия и далее – по своим маршрутам.



В обратном направлении троллейбусы будет следовать через 19-ю Линию, площадь К. Маркса, 20-ю Линию, улицу Лекальную, 22-ю Линию, проспект Шолохова, проспект Театральный, улицу Красноармейскую, площадь Привокзальную.



В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, с 18 до 6 часов маршруты автобусов №№ 1, 2а, 65, 77, 92, 92а будут продлены до улицы Левобережной с разворотом под Ворошиловским мостом.



Автобусы №№ 2, 12, 27, 51, 60, 60а, 61 будут ходить через западный разворот (улица Станиславского – переулок Островского – улица Темерницкая).



Автобус № 39 пойдёт по схеме: улица Станиславского (Западный разворот) – переулок Островского – улица Московская – проспект Будённовский – улица Большая Садовая и далее – по своему маршруту. В обратном направлении транспорт будет двигаться через Ворошиловский мост, проспект Ворошиловский, улицу Большую Садовую, проспект Будённовский, улицу Станиславского (Западный разворот).



Автобусы №№5, 22, 42, 45, 49, 83, 35, 47, 58, 78, 90, 99, 33 будут ходить по Большой Садовой.



Маршрут № 8 будет работать по схеме: улица Темерницкая – проспект Будённовский – улица Тургеневская – проспект Ворошиловский – Ворошиловский мост и далее – по своему маршруту. В обратном направлении «восьмёрка» пойдёт через Ворошиловский мост, проспект Ворошиловский, улицу Седова, улицу Нижнебульварную, улицу Донскую, переулок Газетный, улицу Баумана, проспект Будённовский, улицу Станиславского (Западный разворот), переулок Островского, улицу Московскую и далее – по маршруту следования.



Движение трамваев № 6 и № 7 будет организовано до площади Привокзальной.



Добавим, что в новогоднюю и рождественскую ночи общественный транспорт будет работать до 3 часов.