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В Ростове троллейбусы №№ 8 и 12 приостановили работу

В Ростове троллейбусы №№ 8 и 12 приостановили работу
В Ростове-на-Дону троллейбусы №№ 8 и 12 временно прекратили работу. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Сообщается, что транспорт приостановил движение из-за работ водоканала. Пока не известно, когда троллейбусы снова выйдут на линию.

Напомним, троллейбус № 12 двигается по маршруту Центральный рынок - ГПЗ-10 - Центральный рынок (по улице Портовой); троллейбус № 8 – по маршруту Центральный рынок - ГПЗ-10 - Центральный рынок (по проспекту Коммунистическому).

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