В Ростове троллейбусы №№ 8 и 12 приостановили работу



В Ростове-на-Дону троллейбусы №№ 8 и 12 временно прекратили работу. Информация об этом появилась на сайте администрации города.



Сообщается, что транспорт приостановил движение из-за работ водоканала. Пока не известно, когда троллейбусы снова выйдут на линию.



Напомним, троллейбус № 12 двигается по маршруту Центральный рынок - ГПЗ-10 - Центральный рынок (по улице Портовой); троллейбус № 8 – по маршруту Центральный рынок - ГПЗ-10 - Центральный рынок (по проспекту Коммунистическому).