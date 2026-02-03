В Ростове из-за утонувших в снегу грузовиков стало движение на Малиновского
Пробка растянулась от проспекта Стачки до Западного моста. Дорожный трафик перегружен примерно на пять километров. Очевидцы говорят, что причиной затора стали застрявшие в снегу фуры на улице 2-й Краснодарской. Габаритный транспорт перекрыл две полосы движения.
Некоторые автовладельцы стоят в пробке с шести утра и еще не выбрались из нее. Люди потеряли надежду приехать на работу вовремя. Машины по возможности разворачиваются и объезжают затор по другим улицам.