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На Театральной площади отремонтируют фонтан «Атланты»

На Театральной площади отремонтируют фонтан «Атланты»
В Ростове проведут капремонт фонтана «Атланты» на Театральной площади. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, работа будет профинансирована из внебюджетных средств. Ремонт обойдется в 412 миллионов рублей. Работы должны начаться уже с апреля.

Фонтан «Атланты» является объектом культурного наследия. Он был построен в 1936 году на Театральной площади. Фонтан спроектировал скульптор Евгений Вучетич. Объект пережил две реконструкции. Первая была проведена в 1950-е годы, так как во время Великой Отечественной войны фонтан был разрушен. Вторая была в 1999 году.

Напомним, что госэкспертиза до этого одобрила реконструкцию сразу трех фонтанов: «Сбор винограда», «Орфей» и «Лиры».
Фото: DonDay.ru
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