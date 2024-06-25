В Ростове на базу данных со всех кладбищ города потратят 5,5 млн рублей

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В Ростове на создание базы данных со всех кладбищ города потратят 5,5 миллиона рублей. На реализацию проекта потратят 5,2 миллиона рублей из бюджета города. Информация о госзакупке появилась на сайте 24 июня.В результате проекта должна появиться база данных, в которой есть индивидуальный файл каждого усопшего. Ему должен быть присвоен индивидуальный номер, в котором закодированы название кладбища, номер квартала и участка, номер фотографии и точные координаты захоронения.Кроме того, в каждом файле должна быть следующая информация: фотография могилы и фото надгробия/усопшего, анкетные данные похороненного и другие индивидуальные сведения.В базе данных будет храниться информация с таких кладбищ, как Ливенцовское, Верхне-Гниловское, Александровское, Еврейско-Татарское, Нижне-Гниловское, Братское и Пролетарское.Программу назовут «Управление кладбищем». Она поможет быстро находить информацию об усопших и облегчит работу сотрудникам кладбищ и работникам смежных профессий.Чтобы принять участие в конкурсе подрядчиков, необходимо оставить заявку до 2 июля. На следующий день, 3 июля, заказчик объявит имя победителя.Срок работы начинается со дня подписания контракта и заканчивается 20 декабря 2024 года.