На обработку ростовских кладбищ от клещей потратят 1,7 миллиона рублей

Фото: администрация Ростова.

Власти Ростова ищут подрядчика, который займется обработкой мест захоронений от клещей. По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает МКУ «Служба городских кладбищ».Подрядчику предстоит распылить спецсредства на территории 425 гектаров. Большая часть из них (327 гектаров) относится к Северному кладбищу на улице Орбитальной. Также в список входят следующие некрополи:— Братское кладбище на проспекте Михаила Нагибина;— Верхне-Гниловское на улице Портовой;— Пролетарское на Ченцова;— Еврейско-Татарское на Ткачева;— Ливенцовское на Пескова;— Первомайское на 30-летия Октября;— Мясникован на Баграмяна;— Александровское в переулке Молочном;— Нижне-Гниловское в Богачева;— Ростовское в селе Большие Салы (Мясниковский район Ростовской области).Обработку от клещей будут проводить дважды за год: с даты заключения контракта по 30 июня и с 1 сентября по 31 октября 2024 года. Всего на работы дается полгода (по три месяца на каждый этап).Помимо этого, на местах захоронений организуют энтомологический контроль. Специалисты проверят эффективность спустя 3-5 дней после обработки, а затем еще раз через 15-20 дней.За услугу готовы заплатить порядка 1,7 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета донской столицы.