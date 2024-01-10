На содержание кладбищ в Ростове выделят более 6 миллионов рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростове ищут подрядчика, который обеспечит годовое содержание и обслуживание территорий кладбищ. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.На это из бюджета города потратят 6,4 миллиона рублей. Из них 2,3 — на Нижне-Гниловское кладбище (на западной окраине Ростова), 2,5 — на Братское (на проспекте Михаила Нагибина). Еще 1,6 миллиона распределят между Верхне-Гниловским некрополем (в районе улицы Портовой), Ливенцовским (на улице Пескова в Советском районе), Еврейско-Татарским (на улице Текучева) и Пролетарским, или Армянским (на проспекте Шолохова).Большая часть кладбищ уже недействующие. Например, Верхне-Гниловское, Нижне-Гниловское, Александровское и Ливенцовское. На Еврейско-Татарском допускаются только родственные дозахоронения. А вот Пролетарское и Братское — действующие. Примечательно то, что суммы распределены независимо от площади. Для содержания Еврейско-Татарского кладбища на 400 гектаров решили выделить 300 тысяч рублей, а для Нижне-Гниловского на 15 гектаров — 2,3 миллиона рублей.В течение 2024 года подрядчики будут следить за чистотой и порядком на территории кладбищ. В частности, расчищать площади от кустарников и мелколесья, подметать тротуары и дороги с помощью спецтехники, заполнять емкости водой и собирать мусор. В зимний период убирать с территории снег и посыпать противогололедными материалами. Во время сильных снегопадов может потребоваться круглосуточная уборка снега. А с 1 июня по 1 октября нужно сметать опавшую листву. Кроме того, в обязанности подрядчика входят уходовые работы за деревьями и зелеными насаждениями: полив, обрезка и вырезка сухих веток.