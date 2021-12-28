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В Ростове ограничение движения транспорта по пяти улицам продлили на год

В Ростове ограничение движения транспорта по пяти улицам продлили на год
В Ростове-на-Дону ограничение движения транспорта по пяти улицам в Пролетарском районе продлили до 20 декабря 2022 года. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Речь идет об улицах Сарьяна, Черевичкина, Левобережной, Окружной и переулке Кириловском. В их границах строят канализационный коллектор.

Напомним, что из-за строительства многоэтажного дома до 30 июля ограничение движения транспорта также продлили, но до 30 июля, по переулку Халтуринскому на участке от улицы Шаумяна до улицы Социалистической.
Фото: donday.ru
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