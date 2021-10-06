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В Ростовской области осудили мужчину, заколовшего ножом знакомого

В Ростовской области осудили мужчину, заколовшего ножом знакомого
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, заколовшему ножом знакомого. Вилорий Тен обвинялся по статье «Убийство».

Трагедия случилась 18 января в хуторе Копани Неклиновского района. В тот день подсудимый находился в жилой постройке на территории хозяйства по выращиванию овощных культур. В какой-то момент у мужчины завязался спор со знакомым. Вилорий схватил нож и ударил прямо в сердце. Медики доставили пострадавшего в больницу, но травма оказалась несовместима с жизнью. По дороге в медучреждение мужчина скончался.

Вскоре Вилория задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Подсудимый не признал вину. По его словам, он лишь хотел напугать знакомого.

- Мужчине назначили наказание в виде 6 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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