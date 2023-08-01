В Ростове мужчина, обезобразивший лицо знакомому, получил полгода колонии

Фото: Rostov.ru.

В Ростове вынесли приговор мужчине, обезобразившему лицо знакомому. Рубена А. обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда».Происшествие случилось в марте 2022 года. Ростовчанин ссорился со знакомым. В какой-то момент терпение у Рубена лопнуло. Он решил прекратить словесную перепалку одним ударом. Мужчина ударил оппонента кулаком в лицо. Удар пришелся в челюсть. Он был настолько мощным, что знакомый потерял сознание и упал.В больнице у пострадавшего выявили лицевую и черепно-мозговую травмы. Кроме того, у мужчины были нарушение конфигурации нижней челюсти и асимметрия губ. Исправить это можно только с помощью косметического вмешательства.Первомайский районный суд Ростова 28 июля озвучил приговор: полгода колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.Кроме того, с Рубена взыскали 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и около 60 тысяч - в счет возмещения расходов на лечение.