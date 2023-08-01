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В Ростове мужчина, обезобразивший лицо знакомому, получил полгода колонии

В Ростове мужчина, обезобразивший лицо знакомому, получил полгода колонии
В Ростове вынесли приговор мужчине, обезобразившему лицо знакомому. Рубена А. обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда».

Происшествие случилось в марте 2022 года. Ростовчанин ссорился со знакомым. В какой-то момент терпение у Рубена лопнуло. Он решил прекратить словесную перепалку одним ударом. Мужчина ударил оппонента кулаком в лицо. Удар пришелся в челюсть. Он был настолько мощным, что знакомый потерял сознание и упал.

В больнице у пострадавшего выявили лицевую и черепно-мозговую травмы. Кроме того, у мужчины были нарушение конфигурации нижней челюсти и асимметрия губ. Исправить это можно только с помощью косметического вмешательства.

Первомайский районный суд Ростова 28 июля озвучил приговор: полгода колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, с Рубена взыскали 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и около 60 тысяч - в счет возмещения расходов на лечение.
Фото: Rostov.ru.
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