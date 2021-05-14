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В Ростове мужчина и женщина занялись любовью на улице

В Ростове мужчина и женщина занялись любовью на улице
В редакцию Rostov.ru прислал видео возмущенный ростовчанин. У него под окнами пара прилюдно занималась любовью. Не стесняясь прохожих и светлого времени суток, возлюбленные предавались плотским утехам. Парочка устроилась рядом с домом № 57 на улице Мечникова.

Рядом на бетонном блоке спал их знакомый. Вероятно, он занял единственное место, которое могло заменить постель. Поэтому женщина легла прямо на землю, а мужчина накрыл ее собой и предался страсти. Парочку совершенно не смущали прохожие, ставшие невольными свидетелями полового акта. Возлюбленные настолько были поглощены страстью, что не заметили, как попали в объективы камер.

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