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В Ростове мусоровоз провалился под асфальт

В Ростове мусоровоз провалился под асфальт
В Ростове-на-Дону мусоровоз ушел под землю. Инцидент случился утром 5 августа на Западном.

Фотографии с места ЧП опубликовали очевидцы. По их словам, самосвал застрял на улице Извилистой, недалеко от мусорных баков. Вероятно, сотрудники «Чистого города» приехали забрать отходы из контейнеров, когда колесо провалилось в яму.

Выбраться из ловушки самостоятельно коммунальщикам не удалось. Многотонная машина накренилась, едва не завалившись на бок. Скорее всего, понадобилась помощь спецтехники.

В комментариях местные жители отметили, что на Извилистой уже давно просел асфальт. Однако ремонтировать его не торопились. Очевидно, теперь дорожники обратят внимание на проблему.
Фото: соцсети (тг Это Ростов!).
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