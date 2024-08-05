В Ростове мусоровоз провалился под асфальт

Фото: соцсети (тг Это Ростов!).

В Ростове-на-Дону мусоровоз ушел под землю. Инцидент случился утром 5 августа на Западном.Фотографии с места ЧП опубликовали очевидцы. По их словам, самосвал застрял на улице Извилистой, недалеко от мусорных баков. Вероятно, сотрудники «Чистого города» приехали забрать отходы из контейнеров, когда колесо провалилось в яму.Выбраться из ловушки самостоятельно коммунальщикам не удалось. Многотонная машина накренилась, едва не завалившись на бок. Скорее всего, понадобилась помощь спецтехники.В комментариях местные жители отметили, что на Извилистой уже давно просел асфальт. Однако ремонтировать его не торопились. Очевидно, теперь дорожники обратят внимание на проблему.