В Ростове мусоровоз провалился под землю

В Ростове-на-Дону мусоровоз провалился под землю. Происшествие случилось 16 июня на улице Ленина, в районе дома № 125.Водитель коммунального автомобиля марки «МАН» двигался по автодороге, но в какой-то момент правое переднее колесо грузовика ушло под землю. Асфальт буквально треснул под тяжестью большегруза.Как сообщили местные жители, на данном участке дороги совсем недавно был проведен ремонт, связанный с заменой водопроводных труб. Поэтому асфальт был положен совсем недавно, но, видимо, его качество оставляет желать лучшего.