Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове мусоровоз провалился под землю

В Ростове мусоровоз провалился под землю

В Ростове-на-Дону мусоровоз провалился под землю. Происшествие случилось 16 июня на улице Ленина, в районе дома № 125.

Водитель коммунального автомобиля марки «МАН» двигался по автодороге, но в какой-то момент правое переднее колесо грузовика ушло под землю. Асфальт буквально треснул под тяжестью большегруза.



Как сообщили местные жители, на данном участке дороги совсем недавно был проведен ремонт, связанный с заменой водопроводных труб. Поэтому асфальт был положен совсем недавно, но, видимо, его качество оставляет желать лучшего.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.