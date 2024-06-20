В Ростове МЧС объявило штормовое предупреждение 20 июня

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В Ростове из-за дождей объявили штормовое предупреждение 20 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По данным синоптиков, в течение 20 и 21 июня, ночью и утром ожидается неблагоприятная погода. В этот период пройдет комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду.Местным жителям необходимо быть аккуратнее в эти дни. Не следует парковать машины под ветхими деревьями. Также необходимо избегать рекламных щитов и других аварийных конструкций.