В Ростове Красноармейская утопает в горячей воде из-за коммунальной аварии

В Ростове улица Красноармейская утопает в горячей воде из-за коммунальной аварии. ЧП случилось утром 8 мая. Об этом дончане рассказали в социальных сетях города.Кипяток оказался на поверхности в районе перекрестка улицы Красноармейской и Буденновского проспекта. Автомобилисты вынуждены передвигаться через паровую завесу, из-за которой значительно ухудшилась видимость на дороге, а пешеходы бояться получить ожоги.Теплотрасса на данном участке принадлежит компании ООО «Ростовские тепловые сети», но в организации комментировать аварию отказались. Когда будет устранена проблема, и отразится ли это на водоснабжении домов, пока остается неизвестным.