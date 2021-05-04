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В Ростове Красноармейская утопает в горячей воде из-за коммунальной аварии

В Ростове Красноармейская утопает в горячей воде из-за коммунальной аварии

В Ростове улица Красноармейская утопает в горячей воде из-за коммунальной аварии. ЧП случилось утром 8 мая. Об этом дончане рассказали в социальных сетях города.

Кипяток оказался на поверхности в районе перекрестка улицы Красноармейской и Буденновского проспекта. Автомобилисты вынуждены передвигаться через паровую завесу, из-за которой значительно ухудшилась видимость на дороге, а пешеходы бояться получить ожоги.

Теплотрасса на данном участке принадлежит компании ООО «Ростовские тепловые сети», но в организации комментировать аварию отказались. Когда будет устранена проблема, и отразится ли это на водоснабжении домов, пока остается неизвестным.

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