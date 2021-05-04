Улицы Каменска затопило из-за коммунальной аварии

Центр Каменска-Шахтинского утопает в воде из-за коммунальной аварии. Порыв произошел в ночь на 7 мая в районе дома № 2 на улице Ученической.Видео порыва, случившегося у школы № 7, очевидцы опубликовали в соцсетях. Ночью из-за сильного напора вода била настоящим фонтаном. Потоки растеклись на близлежащие улицы, создавая трудности для пешеходов и автомобилистов. В частности, затопило улицы Ворошилова, Московскую и Героев Пионеров.В комментариях местные жители отреагировали на очередную проблему шутками.- Наконец-то дороги начали мыть, - написали каменчане. - Можно и самому искупаться, если вода дома плохо идет.Утром на месте уже работали сотрудники ЖКХ. Отразилась ли коммунальная авария на подаче воды в дома, неизвестно. Как отметили в местном водоканале, жалобы на отсутствие воды пока не поступали.