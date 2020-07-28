Новых больных коронавирусом выявили в 24 городах и районах Ростовской области

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По данным на 30 июля, в Ростовской области зарегистрировали 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Все они проживают в 24 муниципалитетах Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве.Ростов-на-Дону по-прежнему остаётся лидером по числу инфицированных. За последние сутки в донской столице коронавирус подтвердили у 37 жителей. В Сальском районе COVID-19 нашли у 14 человек, в Азовском районе - у 13.В Батайске опасным вирусом заразились десять горожан. Девять новых случаев зафиксировали в Кагальницком районе. Семь человек заболели в Новочеркасске и Аксайском районе. В Каменске-Шахтинском и Таганроге за медицинской помощью обратились по четыре человека. По три больных выявили в Шахтах, Волгодонске, Неклиновском, Целинском и Белокалитвинском районах. По два - в Зверево, Семикаракорском, Родионово-Несветайском и Константиновском районах. В Донецке, Волгодонском, Орловском, Зимовниковском, Чертковском и Ремонтненском районах зарегистрировали по одному инфицированному человеку.Напомним, за весь период пандемии коронавируса в Ростовской области общее число больных достигло 12 808. При этом вылечились от опасного вируса 10 285 заболевших, в том числе 146 человек - за последние сутки.