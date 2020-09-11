Новых заражённых коронавирусом выявили в 15 городах и районах Дона

В Ростовской области медики зарегистрировали ещё 165 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие оказались жителями 15 муниципалитетов Дона. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального правительства 15 сентября.В Ростове зафиксировали вспышку инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки опасной болезнью заразилось рекордное число жителей донской столицы за последние несколько месяцев - 129 человек. Также восемь новых случаев зарегистрировали в Шахтах, семь - в Таганроге, пять - в Батайске и четыре - в Сальском районе.В Новочеркасске и Красносулинском районе у двух человек подтвердили наличие опасного вируса в организме. Также по одному заболевшему COVID-19 нашли в Новошахтинске, Аксайском, Азовском, Белокалитвинском, Кагальницком, Орловском, Песчанокопском и Семикаракорском районах.Напомним, общее число инфицированных за весь период пандемии в Ростовской области достигло 19195. В настоящее время в больницах находятся 1264 пациента, из них 71 человек в тяжёлом состоянии.