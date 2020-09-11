Новых заражённых коронавирусом выявили в 15 городах и районах Дона
В Ростовской области медики зарегистрировали ещё 165 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие оказались жителями 15 муниципалитетов Дона. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального правительства 15 сентября.
В Ростове зафиксировали вспышку инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки опасной болезнью заразилось рекордное число жителей донской столицы за последние несколько месяцев - 129 человек. Также восемь новых случаев зарегистрировали в Шахтах, семь - в Таганроге, пять - в Батайске и четыре - в Сальском районе.
В Новочеркасске и Красносулинском районе у двух человек подтвердили наличие опасного вируса в организме. Также по одному заболевшему COVID-19 нашли в Новошахтинске, Аксайском, Азовском, Белокалитвинском, Кагальницком, Орловском, Песчанокопском и Семикаракорском районах.
Напомним, общее число инфицированных за весь период пандемии в Ростовской области достигло 19195. В настоящее время в больницах находятся 1264 пациента, из них 71 человек в тяжёлом состоянии.