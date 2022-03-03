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В Ростове коечный фонд для пациентов с коронавирусом сократили на 25%

В Ростове коечный фонд для пациентов с коронавирусом сократили на 25%
В Ростове уменьшили коечный фонд в ковидных госпиталях. Теперь в медучреждениях осталось 1 320 мест для пациентов с коронавирусом.

Сити-менеджер донской столицы сообщил на своей странице в «Инстаграме», что число коек сократили на 440 (или на 25%). Очевидно, стационары перестали быть настолько востребованными. С каждым днем в Ростове выявляют все меньше случаев инфицирования COVID-19. А новые зараженные в основном переносят болезнь в легкой форме. Из всего количества коек занято немногим больше половины - 55%.

Сейчас люди получают стационарное лечение в горбольницах № 1, № 20, № 4, № 7 и КДЦ «Здоровье».

Напомним, что после смягчения ограничительных мер для населения снова доступна плановая медицинская помощь.
Фото: РИА Новости.
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