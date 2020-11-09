Коечный фонд Ростовской области расширят еще на 355 мест

В Ростовской области продолжают расширять коечный фонд. Еще на 355 мест для больных коронавирусом из бюджета региона выделено 58,9 миллиона рублей, сообщило 10 ноября донское правительство.Новые «ковидные» койки развернут в семи муниципалитетах, в частности, 250 – в Ростове. В Морозовском районе откроют 30 коек, в Неклиновском и Мясниковском – по 20, в Таганроге – 15, в Азове и Зверево – по 10.Напомним, 10 ноября в Ростове-на-Дону на базе стационара детской горбольницы № 2 начал функционировать моногоспиталь на 200 мест. Всего в Ростовской области развернуто 3 069 «ковидных» коек. Уже занято более 60% из них, а также 73% провизорных коек.