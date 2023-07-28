Волонтеры из Ростовской области подключились к поискам пропавшей жительницы Крыма
В Ростовской области к поискам пропавшей жительницы Крыма подключились волонтерские отряды. Местонахождение 30-летней Людмилы Тюфтеевой остается неизвестным три недели.
Последний раз женщина выходила на связь 6 июля. В то утро она направлялась из республики в Новочеркасск на поезде. Около 9 часов женщина написала подруге, что проезжает Миллерово и скоро будет на месте. С тех пор на звонки и сообщения Людмила не отвечает.
Родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Правоохранители ищут Людмилу в районах по пути следования поезда. Теперь к поискам подключились и волонтеры.
Пока информации о ее местонахождении нет. Дома женщину ждут двое маленьких детей.
Рост Людмилы - около 170 сантиметров. телосложение среднее. У пропавшей каштановые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней были черно-белая футболка, черные лосины, белые босоножки. С собой горожанка взяла сумку-банан и рюкзак.
Если вы видели Людмилу Тюфтееву или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 112, 8 (800) 700-54-52 или +7-978-503-11-56.