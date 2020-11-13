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В Ростове к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 164 человека

В Ростове к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 164 человека
В Ростове-на-Дону к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 164 человека. Состояние здоровья заболевших расценивается как тяжелое. В связи с этим их легкие вентилирует оборудование.

Заболевшие не могу нормально сделать вдох. Их состояние здоровья - тяжёлое. Многие находятся без сознания.

Напомним, по информации источника Rostov.ru, у людей, заражённых COVID-19, врачи должны проверить состояние лёгких. Если компьютерная томография показала удовлетворительный результат, то пациента могут отправить домой и оставить под наблюдением врачей поликлиники. А если зафиксирован большой процент поражения лёгких, то больного должны госпитализировать. В случае нехватки коек инфицированного должны определить в любую другую больницу.

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