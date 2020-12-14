В Ростове эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ превысил 50%

В Ростовской области количество заболевших ОРВИ увеличилось на 5,2 тысячи человек и достигло 20,7 тысячи. Показатель зараженных на 10 тысяч населения составляет 49,3, что превышает эпидемиологический порог на 58,5%. Одна треть случаев инфицирования ОРВИ приходится на донскую столицу. В Ростове зарегистрировано более 7,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ, а эпидемиологический порог превышен на 53,4%.В связи с растущим распространением гриппа и ОРВИ в донском регионе три детских сада закрыли (на территории Неклиновского и Чертковского районов), а в шести на карантин ушли семь групп (в Константиновском, Неклиновском районах и Шахтах). Временно закрыты 20 классов в 13 школах донского региона. Дома находятся и восемь групп Сальского казачьего кадетского лицея.Примечательно, что в Ростове показатель заболевших на 10 тысяч жителей составляет 63,8. Однако в городе нет закрытых образовательных учреждений или переведенных на дистанционное обучение групп из-за ОРВИ.