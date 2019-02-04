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Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в Ростовской области

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в Ростовской области
В Ростовской области превышена предельная норма заболеваемости ОРВИ. С 28 января по 3 февраля в регионе зарегистрировали более 22,3 тысячи случаев проявления вируса. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора 5 февраля.

Соотношение заболевших равняется 52,6 чел. на 10 тысяч населения. Эти цифры превышают эпидемический порог. По сравнению с предыдущей неделей число госпитализированных выросло на 10,1 процента.

По данным мониторинга, в Ростовской области за указанный период обследованы 163 человека с диагнозом «ОРВИ», из них 108 - с положительным результатом.

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