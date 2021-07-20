В Ростове экс-сотрудницу полиции приговорили к трем годам колонии за ложные обвинения

В Ростове осудили экс-сотрудницу полиции за ложные обвинения. Женщине вменили сразу четыре статьи «Мошенничество», «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», «Незаконное освобождение от уголовной ответственности» и «Фальсификация доказательств по уголовному делу».По версии следствия, Наталья Разумная расследовала уголовное дело по факту по факту незаконного хранения жителем города огнестрельного оружия и боеприпасов. Женщина обставила все так, якобы виновным оказался другой человек, которые не имел никакого отношения к делу. Но суд признал его виновным.Потом Разумная взяла у местной жительницы 500 тысяч рублей, пообещав, что повлияет на отмену наказания для осужденного.За совершенное преступление суд приговорил женщину к трем годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.