В Ростове бывший следователь пойдёт под суд за привлечение к ответственности невиновного

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции. Она обвиняется в подтасовке доказательств, в результате чего невиновный был привлечен к ответственности.По версии следствия, с декабря 2015-го по март 2016 года подозреваемая расследовала уголовное дело о незаконном хранении оружия. Полицейские обнаружили у жителя Ростова 15 единиц оружия и более двух тысяч боеприпасов. Сотрудница полиции освободила его от уголовной ответственности, сфальсифицировав протоколы следственных действий. Вместо него к ответственности был привлечён невиновный.Она же с марта по апрель 2017 года обманом получила от ростовчанки 500 тысяч рублей. Сотрудница полиции сообщила женщине, что может повлиять на решение суда об отмене осужденному условного срока и снятии судимости.Дело передали для рассмотрения в суд.