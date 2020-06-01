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В Ростове бывший следователь пойдёт под суд за привлечение к ответственности невиновного

В Ростове бывший следователь пойдёт под суд за привлечение к ответственности невиновного
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции. Она обвиняется в подтасовке доказательств, в результате чего невиновный был привлечен к ответственности.

По версии следствия, с декабря 2015-го по март 2016 года подозреваемая расследовала уголовное дело о незаконном хранении оружия. Полицейские обнаружили у жителя Ростова 15 единиц оружия и более двух тысяч боеприпасов. Сотрудница полиции освободила его от уголовной ответственности, сфальсифицировав протоколы следственных действий. Вместо него к ответственности был привлечён невиновный.

Она же с марта по апрель 2017 года обманом получила от ростовчанки 500 тысяч рублей. Сотрудница полиции сообщила женщине, что может повлиять на решение суда об отмене осужденному условного срока и снятии судимости.
- Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Дело передали для рассмотрения в суд.

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